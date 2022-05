Miro Šatan po senzácii z Pekingu tlmí očakávania, k tímu sa pripojil ďalší hráč z NHL

Slovenská hokejová reprezentácia absolvovala v utorok predpoludním záverečný tréning pred stredajším odletom na MS vo Fínsku. Zapojil sa do neho už aj brankár Adam Húska, ktorý sa pridal k tímu ako posledný.

Výprava odletí do dejiska šampionátu v stredu a po dvojdňovej adaptácii vo fínskej metropole vstúpia Slováci do bojov na svetovom šampionáte v piatok 13. mája od 15.20 SELČ proti Francúzsku.

Slováci budú mať v Helsinkách svoj historicky najmladší káder, jeho vekový priemer je 24,44 rokov. Prekonajú tak rekord z predchádzajúcich MS v Rige, kde bol vekový priemer 24,75 rokov. "Opäť budeme mať mladý tím, nebolo to niečo, čo sme chceli zámerne dosiahnuť. Je to výsledok nejakého omladzovacieho procesu, ktorý sme nastolili. Veľa z týchto hráčov si vypýtalo miestenku výkonmi a verím, že potvrdia dôveru, ktorú im dali tréneri," povedal generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Slovenskí hokejisti v príprave zdolali Česko, dvakrát Nemecko a naposledy Francúzsko, svojho prvého súpera na MS. "Šampionát je na inej úrovni ako príprava. Naša hra bola celkom dobrá, ale koncentrácia na MS musí byť o niečo lepšia," dodal Šatan.

Realizačný tím po generálke na MS na Kaufland Cupe proti Francúzsku (2:0) urobil výraznejší rez kádrom. Opustili ho štyria hokejisti – brankár Dominik Riečický, obranca Patrik Koch a útočníci Marek Valach, Jozef Baláž. Na šampionátovú súpisku vedenie národného tímu pred úvodným duelom proti Francúzsku zapíše pravdepodobne len 23 mien. Dvaja hráči budú čakať na šancu, podľa generálneho manažéra Miroslava Šatana to asi budú útočník Adam Sýkora a obranca Martin Bučko. "Nejakí hráči nám každý rok vypadnú aj kvôli zraneniam, ale skupina s ktorou sme pracovali sa zredukovala a tí, ktorých sme chceli, sú v poriadku. Myslím, že sme spokojní s nomináciou a mužstvom, ktoré odíde na šampionát," uviedol Šatan.

Okrem Francúzska budú Slováci v nasledujúcich dňoch bojovať o postup do štvrťfinále postupne proti Nemecku, Kanade, Švajčiarsku, Kazachstane, Taliansku a Dánsku. "Očakávania verejnosti sú vždy vysoké. Zvlášť po olympiáde. Ale musím ich utlmiť. Máme mladý neskúsený tím a verím, že fanúšikovia nám prepáčia aj nejaké zaváhania, ak tam bude bojovnosť. Bojovnosť a dravosť je minimum, ktoré ja od hráčov očakávam," povedal Šatan.

Otáznik pred odletom visel pri obrancoch Martinovi Gernátovi a Máriovi Grmanovi. Ich zdravotný stav sa však zlepšil a v kádri na MS nechýbajú. "Je tam mierny pokrok, zlepšilo sa to. Nejaká bolesť ešte je, ale lepší sa to každým dňom. V príprave v Nemecku som mal ešte nejaké obmedzenia, ale poľavilo to a je to teraz v takom stave, že sa viem do toho viac oprieť," prezradil Grman.

Brankár Adam Húska sa mal pripojiť k tímu pred Kaufland Cupom, ale jeho klub NY Rangers ho na poslednú chvíľu povolal do tzv. taxi tímu. Napokon ho však "jazdci" uvoľnili pre potreby národného tímu. "Som rád, že som tu a že všetko dobre dopadlo. Let bol dobrý, skočil som do toho. V New Yorku som trénoval, nebol som na ľade len pár dní a cítim sa dobre," povedal Húska po tréningu.

Utorková zaberačka na zimnom štadióne Ondreja Nepelu trvala bez mála dve hodiny. Pôvodne mali mať Slováci dva tréningy, ale napokon ich spojili do jedného. Asistent trénera Andrej Podkonický po jeho skončení povedal: "Mali sme na pláne dva tréningy, ale spojili sme to do jedného. Nacvičili sme si streľbu 2 na 1 a forček stredného pásma. Precvičili sme aj presilovkové formácie. Skúšali sme formácie, ktoré sme zatiaľ dali dokopy, uvidíme, či tak budeme aj na MS. Môže sa stať všeličo."