Kanadskému tenistovi praskli nervy: Vulgárne zakričal na divákov!

V druhom sete prehrával 3:4, keď po jeho podaní ukázal rozhodca aut. To sa Kanaďanovi nepáčilo, prekročil sieť, aby empajrovému rozhodcovi Richardovi Haighovi ukázal stopu dopadu loptičky. Dostal za to upozornenie, čo ho vytočilo ešte viac. Jeho správanie sa nepáčilo ani divákom na tribúne, ktoré regovalo piskotom a bučaním. Do kosti nazlostený Shapovalov skríkol smerom k divákom: Držte huby!" a doplnil aj vulgárne slovo.

Shapovalov napokon vyše trojhodinovú bitku zvládol, zdolal domáceho tenistu Lorenza Sonega 7:6 (5), 3:6, 6:3.

Denis Shapovalov in a heated battle with Lorenzo Sonego/the Italian crowd in Rome...



"Shut the f___ up," he shouts when booed for arguing with the supervisor.pic.twitter.com/TVTGgNbeTy