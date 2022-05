Prekonal mladších konkurentov: Erik Vlček ukázal, že nepatrí do starého železa

A už sa rozbieha sezóna na vode. Rýchlostní kanoisti majú za sebou prvé kvalifikačné preteky na bratislavskom Zemníku, kde kraľoval člen bronzového štvorkajaka z tokijskej olympiády Adam Botek, ktorému na olympijskom polkilometri skvele sekundoval nestarnúci Erik Vlček (40), ktorý nechal za sebou oveľa mladších konkurentov.

„Nečakal som tri víťazstvá a očakával som tesnejší súboj na päťstovke,“ stručne zhodnotil svoje vystúpenie Adam Botek, ktorého v príprave kvárili zranenia lakťa i krížov. Čo nečakal ani on, je fakt, že na 500 m ho najviac preženie šesťnásobný olympionik Erik Vlček, s ktorým spolu vyhrali aj kádvojku!

Týmto výsledkom potešili trénera Petra Likéra, ktorý by sa už nemal podieľať na príprave nového K4, no ktorý musel byť s víkendom na Zemníku spokojný. Aj so svojimi „babami“ Lisou Mariou Gamsjägerovou a Mariannou Petrušovou, ktoré každý svoj štart premenili na víťazstvo. Po tejto kvalifikácii a utorkovej nominácie čakajú prvé veľké preteky: SP v Račiciach (22. - 22. mája) a Poznani (26. - 29. mája).