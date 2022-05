Haaland končí v Dortmunde: Podľa médií mieri do Premier League

Nórsky futbalový útočník Erling Haaland (21) už údajne informoval predstaviteľov Borussie Dortmund, že po skončení sezóny opustí klub a prestúpi do Manchestru City.

Úradujúci šampión Premier League podľa viacerých médií aktivuje výstupnú klauzulu v Haalandovej zmluve vo výške 75 miliónov eur.

Televízia Sky i portál The Athletic uviedli, že riaditeľ exekutívy manchesterského klubu Ferran Soriano už aktiváciu výstupnej klauzuly avizoval šéfovi Borussie Dortmund Hansovi-Joachimovi Watzkemu. Ďalší predstaviteľ bundesligistu Sebastian Kehl v nedeľu vo vysielaní nemeckej televízie Sport1 uviedol, že transfer Haalanda do City by mohli oba kluby potvrdiť v tomto týždni.

V Borussii by ho mal nahradiť 20-ročný nemecký reprezentant Karim Adeyemi, ktorý si momentálne oblieka dres rakúskeho majstra Red Bull Salzburg.