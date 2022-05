Vytočený Zverev kritizoval ATP: Nie som robot, nebolo to fér

Malo to byť parádne vyvrcholenie trunaja. Servírovala sa ale jednostranná záležitosť.

Nemecký tenista Alexander Zverev (25) prehral vo finále turnaja Masters 1000 v Madride s mladíkom Carlosom Alcarazom (19) za 64 minút hladko 3:6 a 1:6.

Po finále sa ale olympijský šampión z Tokia sťažoval na svoj zápasový program, v ktorom hral v neskorých večerných hodinách.

Nasadený hráč číslo dva a obhajca po prehre so sedmičkou pavúka uviedol, že ATP v tomto smere zlyhala. "Odviedla tento týždeň hanebnú prácu. Mrzí ma to, lebo finálový zápas by mohol byť kvalitnejší. Pravdepodobne by som s Carlosom, ktorého považujem momentálne za hráča s najlepšou formou na okruhu, prehral. Ale mohol som byť čerstvejší a finále lepšie, ak by som nechodil spať po zápasoch o štvrtej hodine ráno. Chýbala mi koordinácia, pokazil som ľahké loptičky, lebo som ich ani poriadne nevidel. Hrať finále turnaja Masters 1000 s Alcarazom, ktorý je momentálne najlepší na svete, je ťažké aj bez toho. Už po rozcvičke som vedel, že budem trpieť. Ak chcete hrať proti najlepším, musíte byť v top kondícii. Inak nemáte šancu. Ja som ju nemal. Všade som bol neskoro, môj prvý krok nebol taký rýchly," citovala Zvereva agentúra DPA.

Zverev hral už štvrťfinále štvrťfinále s Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimom vo večernom bloku. Do postele sa podľa vlastných slov dostal o štvrtej ráno. Trojsetové semifinále s Grékom Stefanosom Tsitsipasom sa začalo o 23.00 h a skončilo sa po jednej hodine rannej. Po následnom rehabilitačnom fyziu sa Nemec dostal do hotelovej postele o piatej ráno.

"Right now you are the best player in the world." @AlexZverev with high praise for @alcarazcarlos03 in Madrid. #MMOPEN pic.twitter.com/JtRbwAlcYZ — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022

"Poznáte so sami, veď je to ako po absolvovanej párty. Ak sa dostanete do postele o štvrtej ráno, potom ste v ten deň mŕtvi. Bol som aj. A ak sa na ďalší deň dostanete do postele o piatej ráno, ani sa vám nechce vstať. Nechcem uprieť úspech Carlosovi. Som len smutný, lebo to mohol byť lepší zápas a takéto finále by si to zaslúžilo. Každý chce vidieť čo najlepší tenis. Som aj nahnevaný, lebo mi vzali šancu na lepšie finále. Nie som robot, som len človek. Nakoniec však už nikoho nebudú zaujímať tieto veci. No nebolo to fér," dodal.