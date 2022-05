V RTVS pribudol nový komentátor: Hokejový šampionát bude sprevádzať syn legendy

V RTVS pribudol nový komentátor, Ondrej Rusnák (32). Aktuálne sa chystá na MS do Fínska, odkiaľ bude svojím komentovaním sprevádzať divákov RTVS. Na čo sa najviac teší čo odkazuje našim chlapcom?

V RTVS pribudol nový komentátor, Ondrej Rusnák. Jeho “poznávacím znamením” sú, žiaľ, veľké popáleniny, ktoré utŕžil ako 10-ročný.

Skoro zomrel, keď sa s bratracom nerozvážne hrali s otvoreným ohňom, stala sa nehoda a Ondrej bol pár dní v umelom spánku. Keď sa prebral, tak boj o život pokračoval, následne aj boj o kožu.

Na to, aby mu mali akú kožu transplantovať na postihnuté miesta, mu museli do zadnej časti tela implantovať balóniky, ktoré postupne nafukovali, aby sa tá koža roztiahla a vedeli ju potom presunúť. Tento proces trval tri roky, prvýkrát sa totiž vytvorila infekcia, druhýkrát mu praskli a podarilo sa to až na tretíkrát. Najskôr svojimi jazvami trpel, neskôr si na ne zvykol a začal ich vnímať ako pozitívum, že je zapamätateľný.

Rusnák bol sám hokejistom, reprezentoval Slovensko za juniorov, ale hral aj za Slovan či za Poprad. Vyrastal v športovej rodine. Otec - Dárius - je majster sveta v hokeji z roku 1985, mama bola reprezentantkou vo volejbale a starší brat tiež hrával hokej.