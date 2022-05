Škrtel nezostal svojej povesti nič dlžný, Čavrič skončil v nemocnici: Rázna reakcia trénera Weissa st.

Trnavskí futbalisti nedali Slovanu v tomto ročníku Fortuna ligy ani gól, ale vďaka dvom vo finále Slovnaft Cupu oslavovali na štadióne úhlavného rivala zisk pohárovej trofeje. V nedeľu zvíťazili v Bratislave 2:1 po predĺžení a zabránili domácim zavŕšiť tretie slovenské double za sebou.

Všetci aktéri si pochvaľovali atmosféru na Národnom futbalovom štadióne, hoci na zaplnenie povolenej 16-tisícovej kapacity chýbalo približne 5500 divákov.

Škrtel zbieral počas kariéry úspechy v dresoch Zenitu Petrohrad, FC Liverpool či Basaksehiru Istanbul. Zisk Slovenského pohára však podľa neho nie je o nič menejcenný. "Radím to vysoko, je iné hrať v zahraničí a hrať doma pred rodinou, kamarátmi a fanúšikmi, ktorým patrí vďaka za to, že to prišli v takom počte a že za nami stáli nielen v nedeľu, ale celú sezónu. Verím, že to tak bude naďalej, že ich bude pribúdať. Vyhral som titul v Rusku, v Turecku a Ligový pohár v Anglicku. Toto určite radím prinajmenšom tak vysoko ako všetky ostatné trofeje," povedal obranca, ktorý absolvoval 120-minútové finále vo veku 37 rokov: "Na konci sezóny to bolo to posledné, čo som potreboval, pretože to bolo nesmierne ťažké. Hrali sme proti výbornému súperovi a víťazstvo si nesmierne ceníme. Myslím si, že takto je to spravodlivé, Slovan vyhral ligu, my sme vyhrali pohár.

Za celú sezónu a hlavne za jej prvú polovicu sme si nejakú trofej zaslúžili. Rozhodla nezlomnosť do konca. Dostali sme gól, čo by možno niektoré mužstvá položilo, ale my sme do dvoch minút odpovedali a vrátili sme sa do zápasu. V predĺžení to už bolo ťažké, obidve mužstvá išli na dno svojich síl, ale ja som veril, že hlavne v druhej časti predĺženia by sa nám mohol podariť nejaký brejk. Hrali sme zozadu a Slovan sa snažil útočiť, našťastie to vyšlo."

Práve po súboji so Škrtelom opustil už v 10. minúte ihrisko na nosidlách a so zafixovaným krkom domáci Aleksandar Čavrič. "Určite nás to oslabilo, Čavrič má teraz dobrú formu, dal rozhodujúci gól pred týždňom a mal obrovskú chuť. Jeho rýchlosť nám chýbala, Tigran Barseghjan či ostatní hráči, ktorí prišli na jeho pozíciu, nesplnili to, čo som od nich očakával. Ten Martinov zákrok bol na hrane. Keď si to pozriete v spomalenom zábere, nehrala sa lopta, hralo sa telo. Pri všetkej úcte k Martinovi, bol to hrubý zákrok. Čavrič má otras mozgu, leží v nemocnici. Bolo to na hrane agresivity, ale je tak naučený hrať, všetko beriem, ale treba si to pozrieť. Už je po zápase, nebudem to rozvádzať, ale bol to tvrdý zákrok, povedal by som nešportový," vyjadril sa na tlačovej konferencii Vladimír Weiss st.