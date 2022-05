Anketa Volejbalista roka 2021: Radosovej tretí triumf!

Určite ešte nepovedali posledné slovo. Víťazmi ankety Niké Volejbalista roka sa rovnako ako vlani stali Nikola Radosová a Peter Michalovič. V hlavných kategóriách to bol pre oboch tretí triumf v kariére. „Som vďačná, beriem to ako motiváciu do ďalšej tvrdej práce,“ povedala pre Nový Čas smečiarka maďarskej Nyíregyházy.

Radosová triumfovala za uplynulé štyri roky trikrát. „Potešilo ma to. Rok 2021 bol pre mňa úspešný hlavne na klubovej úrovni. Získali sme maďarský titul aj pohár. Som vďačná, beriem to ako motiváciu do ďalšej práce. Dobre to padne, keď človek zistí, že tá drina je ocenená,“ dodala sympatická Radosová.

Univerzál gréckeho klubu Foinikas Syros Peter Michalovič vyhral tretíkrát za sebou. „V prvom rade mi je veľmi ľúto, že som sa nemohol na tomto večere zúčastniť osobne. Chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, ktorí za mňa hlasovali. Je to prestížne, keďže som zvíťazil tretíkrát po sebe. To sa nepodarilo len tak niekomu. Som rád, že môžem byť v spoločnosti pár vyvolených. Chcem pogratulovať aj všetkým oceneným,“ uviedol Michalovič pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej volejbalovej federácie.

Výsledky ankety

Volejbalista roka 2021: 1. Peter Michalovič (Nantes Rezé/Fr., Foinikas Syros/Gr.) - 155 b. (17x 1. miesto) 2. Tomáš Kriško (Dukla Liberec/ČR, Universitatea Craiova/ Rum., Lvi Praha/ČR) – 146 b. (11x) 3. Filip Gavenda (CAI Teruel/Šp., Knack Volley Roeselare/ Bel.) - 81 b. (1x)

Volejbalistka roka 2021: 1. Nikola Radosová (Fatum Nyíregyháza/Maď.) - 192 b. (23x) 2. Barbora Koseková (Békéscsaba Röplabda SE/Maď., Ladies in Black Aachen/Nem.) - 97 b. (6x) 3. Michaela Španková (Volley project UKF Nitra) - 92 b. (5x