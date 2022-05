Slovenský hokejový vicemajster HK Nitra bude mať aj v sezóne 2022/2023 zahraničnú dvojicu brankárov. Obaja brankári HK Nitra z nedávno skončeného ročníka zostávajú v klube aj v tom nasledujúcom.

Slovenský extraligista o tom v nedeľu informoval na oficiálnom webe. „Spoločnú reč sme našli s Kanaďanom Mattom O'Connorom, ako aj Čechom Davidom Honzíkom. Kanadský gólman dosiahol v tejto sezóne 92,3% úspešnosť zákrokov v základnej časti a 91,2% to bolo v play off. Jeho český kolega sa v základnej časti tešil z 91,2% úspešnosti a v play off mal 90,7%. Sme veľmi radi, že dve dôležité súčiastky nášho tímu spojili svoje sily s Nitrou aj do ročníka 22/23," uviedla Nitra na svojom webe.