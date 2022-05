Zenit Petrohrad si po triumfe v lige kopol do Manchestru United: Ostré reakcie na seba nenechali dlho čakať

„Hej fanúšikovia Manchesteru United, takto vyzerá trofej," zdieľal oficiálny profil Zenitu Petrohrad na sociálnej sieti Twitter obrázek, kde futbalista Andrej Mostovoj drží trofej pre šampióna ruskej Premier Ligy.

Pod obrázkem sa, celkom pochopiteľne, okamžite rozprúdila iskrivá konverzácia, v ktorej priaznivci „červených diablov" vracajú Zenitu úder a zapájajú do toho aj argumenty spojené s ruským útokom na Ukrajinu. „Hej fanúšikovia Zenitu, takto vyzerá suverénny štát," napísal jeden z nich, ktorý zdieľal fotografiu ukrajinskej vlajky. Ďalší zas išiel do histórie a pripomenul 20 anglických titulov Manchestru United, zatiaľ čo pre klub z Petrohradu ide len o 9 triumf v ruskej najvyššej súťaži.

Hey @ManUtd fans, this is what a trophy looks like! 👀🏆 pic.twitter.com/XzxVMefZb3