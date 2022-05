Nadvláda zahraničných trénerov sa po 13 rokoch skončila: K titulu priviedol Levičanov ambiciózny Slovák

V slovenskej najvyššej súťaži sa 13 rokov čakalo na to, aby slovenský tréner doviedol svoje družstvo k majstrovskému titulu. Michalovi Madzinovi (36) sa táto vytúžená méta podarila s Patriotmi Levice v sezóne 2021/2022 Niké SBL, pre 36-ročného kouča je to vôbec prvé ligové zlato v jeho kariére.

Majstrovské oslavy tretieho titulu v histórii levického klubu (2011, 2018, 2022) mohli vypuknúť po najvyrovnanejšom stretnutí finálovej série s Lučencom. V domácom prostredí zdolal húževnatých „pelikánov“ 85:75 a celú sériu vyhral 4:1 na zápasy. „Neskutočné. Užívame si neskutočnú atmosféru. Vyšlo to na takýto domáci zápas. Je to niečo neopísateľné. Ani jedno stretnutie nebolo také ľahké, ako ukazuje konečný výsledok. Som rád, že tento zápas sme pretlačili do víťazného konca. Aj tento duel ukázal, aké ťažké to bolo. Museli sme drieť ako kone," zhodnotil pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin bezprostredné emócie zo zápasu a osláv.

Madzin prišiel k Patriotom po bronzovej sezóne so Svitom (2019). Najskôr jeho snahu prerušil koronavírus, pred rokom mu vešali na krk striebro a teraz z toho bolo vytúžené prvé zlato. „Všetko išlo tak, ako to malo byť. Môžem povedať, že v každej sezóne sme pracovali najlepšie, ako sme mohli. Mimoriadne ma teší, že teraz to vyšlo takto," radoval sa kouč. Po 13 rokoch sa slovenskému trénerovi podarilo dostať so svojím tímom na ligový trón. Naposledy túto misiu zvládol Ľubomír Urban s Nitrou. „Boli sme dvaja - ja a Ladislav Lutovský. Je to ale zásluha celého tímu, vďaka ktorému to vyšlo," okomentoval Madzin túto štatistiku.

Triumf v Alpsko-jadranskom pohári aj v Niké SBL sú peknými úspechmi, avšak pre Madzina sú najvýznamnejšou métou zóny 2021/2022 čerstvé rodičovské povinnosti: „Je to obrovská radosť. Priateľka je neskutočná hrdinka. Teším sa na nich. Čo sa týka basketbalu, tak tam sa v tomto smere veľmi nezmenilo (úsmev), ale možno sa ešte viac teším domov po zápasoch."