Brutálne KO v podaní skúseného UFC bojovníka: Súperovi nedal absolútne žiadnu šancu!

Jedným z najlákavejších súbojov nočného programu bol ten medzi Tonym Fergusonom (38) a Michaelom Chandlerom (36). Favoritom bol druhý menovaný a papierové predpoklady sa nakoniec aj potvrdili. „El Cucuy" vydržal len do začiatku druhého kola. Tam ho skúsený Chandler porazil vďaka tvrdému knokautu, ktorý sa okamžite stal najlepším momentom UFC 274. Pre Fergusona to bola už štvrtá prehra v rade a je vysoko pravdepodobné, že s účinkovaním v prestížnej organizácii sa rozlúčil tým najmenej populárnym spôsobom.

Michael Chandler just sent Tony Ferguson to the SHADOW REALM pic.twitter.com/8r3b9JMPqC