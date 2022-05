Aká je budúcnosť ruských hokejistov v profilige? Komisár NHL prišiel s jednoznačnou odpoveďou

Mladí ruskí hokejisti sa môžu zúčastniť na blížiacom sa drafte NHL, ktorý sa uskutoční 7. až 8. júla v Montreale. Oficálne to potvrdil komisár zámorskej súťaže Gary Bettman (69).

Po ruskej invázii na územie Ukrajiny vedenie profiligy vo februári rozhodlo o prerušení obchodných vzťahov s Ruskom. „Okamžite sme Rusko odsúdili. Prerušili sme naše obchodné styky, čo znamenalo stratu mnohých miliónov dolárov," povedal Bettman v piatok v Tampe Bay počas stretnutia prvého kola play off.

Zároveň však rodák z New Yorku vysvetlil, prečo je situácia odlišná pri angažovaní hokejistov, resp. výbere v drafte. „Myslím si, že je fér poukázať na to, že naši hráči hrajú za tímy NHL, nehrajú za Rusko. Sú v dosť ťažkej situácii, najmä tí, ktorí majú rodinu v Rusku. Pre veľa ľudí môže byť ťažké to pochopiť, ale myslím si, že je to realita, na ktorú treba brať ohľad," vyhlásil Bettman.