Bláznovstvo vo štvrtej anglickej lige: Po siedmom góle nastala invázia fanúšikov

Dôvodom všetkého bol vyrovnaný postupový boj dvoch celkov. Hráči Bristolu vedeli, že ak v posledný deň súťaže League Two vyhrá ich priamy konkurent Northampton, budú musieť zlepšiť výsledok svojho soka o päť gólov, aby skončili v prvej trojke, kde sa nenachádzali ani raz počas celej sezóny. A keďže Northampton vyhral na pôde Barrow 3:1, znamenalo to, že zverenci Joeyho Bartona potrebovali doma proti už zostupujúcemu Scunthorpe streliť až sedem gólov.

Po hodine hry viedli len 4:0, od 76. minúty však nastali bláznivé scény, keď sa hostitelia trikrát presadili a zvýšili svoj náskok na 7:0. Rovers tak mali rovnaký počet bodov aj rozdiel v skóre ako Northampton, no protivníka v tomto okamihu predbehli na základe vyššieho počtu strelených gólov.

Na štadióne Memorial Stadium to viedlo k dramatickej invázii, keď fanúšikovia divoko oslavovali a vylievali sa na ihrisko. Rozhodca Charles Breakspear bol nútený prerušiť hru a vyviesť hráčov z hracej plochy, aby počkal, kým priaznivci opustia trávnik.

Tréner Barton prostredníctvom mikrofónu požiadal priaznivcov, aby zostali mimo ihriska, kým nezaznie posledný hvizd zápasu. Rozhodca Breakspear dokonca naznačil, že ak niekto vstúpi na ihrisko po opätovnom začatí duelu, tak stretnutie ukončí.

Nakoniec sa po 17 minútach vynútenej pauzy duel opäť rozbehol, časomer ukazoval čas až do 114. minúty. Hráči Northamptonu medzitým sedeli na svojom ihrisku a netrpezlivo očakávali gól do siete Bristolu, no nestalo sa.

Bristol vyhral 7:0, predbehol Northampton a najdramatickejším možným spôsobom si zabezpečil priamy postup do League One.

IT'S ALL OVER, AN INCREDIBLE 7-0 WIN SENDS BRISTOL ROVERS INTO LEAGUE ONE ON GOAL DIFFERENCE 😳 👏 pic.twitter.com/p8j78z9nz9