Niké SBL spoznala svojho majstra: Tretí titul v histórii oslavujú Levice

Patrioti Levice sa stali víťazmi Niké Slovenskej basketbalovej ligy. V piatom zápase finále play off zdolali BKM Lučenec 85:75 a v v celej sérii triumfovali 4:1. Na trón zasadli opäť po štyroch rokoch.

V klubovej histórii ide o tretí titul (2011, 2018, 2022), čím sa osamostatnili na štvrtom mieste historických štatistík. Za najužitočnejšieho hráča play off vyhlásili pivota Levíc Borisa Bojanovského.



Niké SBL - 5. zápas finále play off:

Patrioti Levice - BKM Lučenec 85:75 (49:42)

zostavy a body:

Levice: Krajčovič 18, McCallum 16, Abrhám a Bojanovský po 12, Clark 11 (Freeman 10, Bachan 6, Chaban a Volárik 0) - Lučenec: Castlin 18, Buie 17, Pruitt 13, Johns 10, Bolek 1 (Ancrum 14), TH: 22/14 - 19/13, fauly: 19 - 19, trojky: 7 - 10, rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Ženiš, štvrtiny: 24:20, 25:22, 20:16, 16:17 2250 divákov (vypredané).

/konečný stav série - 4:1, Patrioti Levice sa stali víťazom Niké SBL v sezóne 2021/2022/

Úvodné minúty piateho finálového stretnutia nevybočovali zo zabehnutých koľají, Levice predviedli dominantný nástup v podobe 11 bodov za sebou. Lučenec bol v útoku impotentný, až v piatej minúte zaznamenal prvé body v zápase. Neskôr sa herne zdvihol, úsekom 8:1 sa vrátili do boja o predĺženie sezóny.

Dôležité bolo, že nebojácnou hrou zatápal domácemu tímu. Odrazilo sa to najmä v koncovke, aj keď prvú štvrtinu napokon vyhrali Patrioti 24:20. V elektrizujúcej atmosfére pokračoval útočne ladený basketbal tiež v druhej časti. Levice nakopol návrat Bojanovského na palubovku, so spoluhráčmi sa opäť odtrhli 13 bodmi v rade.

Tentoraz Lučenec strelecky mlčal štyri minúty, no nakopla ich americká dvojica Ancrum a Buie. Hostia čiastočne zdramatizovali duel, ale vo väčšej pohode išli na prestávku domáci, viedli 49:42.

„Pelikáni“ po prestávke začali aktívnejšie, podarilo sa im stiahnuť na rozdiel útoku. Patrioti mali výpadky v koncentrácii, ale v správnej chvíli vedeli zabrať. Hlavnou domácou zbraňou bol Bojanovský s Clarkom, ktorí nepripúšťali možný obrat a zmenu priaznivého vývoja duelu.

Lučenčania útočne riskovali a hrali na hrane, dokázali tak udržiavať víťazné šance. Zopakovalo sa však to, čo je v tejto finálovej sérii typické - bodový trhák jedného tímu. Levice získali 9 bodmi v rade získali potrebný komfort, do poslednej časti išli za stavu 69:58. Lučenec to nezabalil v štvrtej štvrtine, úsekom 10:3 sa piaty finálový duel zase raz zdramatizoval.

Domáci ale ani v kritických okamihoch nestrácali chladnú hlavu, míľovými krokmi sa blížili k majstrovským oslavám. Rozhodujúci úder zasadil McCallum tri minúty pred koncom, keď dostal Levičanov po dlhom čase do dvojciferného vedenia. Koncovku si už ustrážili a po záverečnom hvizde mohli vypuknúť majstrovské oslavy.