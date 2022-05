Sú známi víťazi ankety Volejbalista roka: Na trón zasadli staronové mená

Víťazmi ankety Niké Volejbalista roka sa rovnako ako vlani stali Peter Michalovič (32) a Nikola Radosová (30). V hlavných kategóriách to bol pre oboch tretí triumf v kariére.

Univerzál gréckeho klubu Foinikas Syros vyhral tretíkrát za sebou. "V prvom rade mi je veľmi ľúto, že som sa nemohol na tomto večere zúčastniť osobne. Chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, ktorí za mňa hlasovali. Je to prestížne, keďže som zvíťazil tretíkrát po sebe.

To sa nepodarilo len tak niekomu. Som rád, že môžem byť v spoločnosti pár vyvolených. Chcem pogratulovať aj všetkým oceneným,“ uviedol Michalovič pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej volejbalovej federácie.

Radosová triumfovala za uplynulé štyri roky trikrát. "Teším sa rovnako, ako pri prvých dvoch ziskoch tohto ocenenia. Pre mňa je to motivačná cena. Som vďačná, lebo či po lepšej, alebo horšej sezóne, je to príjemný pocit vyhrať volejbalistku roka. Človeka to motivuje do ďalšej práce," povedala smečiarka maďarskej Nyíregyházy.

Medzi trénermi zvíťazili reprezentačný tréner Slovenska Marek Kardoš v mužskej kategórii a v ženskej sa po tretíkrát tešil z prvého miesta kouč Slávie EU Bratislava Michal Matušov. Cenu o najlepšieho rozhodcu získal desiatykrát v rade Juraj Mokrý a od roku 2012 je jej jediným víťazom.

Juniorom roka sa stal hráč VKP Bratislava Adrián Vančo a medzi juniorkami sa tretíkrát v rade stala najlepšou Tereza Hrušecká. Najlepšími kolektívmi roku 2021 sa stali muži Rieker UJS Komárno a ženské reprezentačné družstvo do 18 rokov.

Do Niké Siene slávy slovenského volejbalu boli uvedení Alžbeta Slovíková, Ľubor Halanda, Vladimír Hančík a in memoriam Prof. Jaromír Perútka. V ankete o najlepšieho plážového volejbalistu vyhral Ľuboš Nemec, medzi ženami zvíťazila Barbora Tokošová, najlepším trénerom sa stal Martin Olejňák a medzi juniormi vyhrali Lukáš Brilla a Karolína Majerníková.

Volejbalista roka 2021:

Peter Michalovič (Nantes Rezé/Fr., Foinikas Syros/Gr.)

Volejbalistka roka 2021:

Nikola Radosová (Fatum Nyíregyháza/Maď.)

Tréner roka 2021 - muži:

Marek Kardoš (SR „A“)

Tréner roka 2021 - ženy:

Michal Matušov (VK Slávia EU Bratislava)

Kolektív roka 2021 - muži:

Rieker UJS Komárno

Kolektív roka 2021 - ženy:

Slovensko „18“

Rozhodca roka 2021:

Juraj Mokrý

Junior roka 2021:

Adrián Vančo

Juniorka roka 2021:

Tereza Hrušecká

Plážový volejbalista roka 2021:

Ľuboš Nemec

Plážová volejbalistka roka 2021:

Barbora Tokošová