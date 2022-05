Reprezentáciu SR posilní hráč zo zámoria: V tíme končí TÁTO štvorica

V tíme slovenskej hokejovej reprezentácie nepokračujú po domácom turnaji Kaufland Cup brankár Dominik Riečický, obranca Patrik Koch a útočníci Jozef Baláž a Marek Valach. Konečná nominácia na MS vo Fínsku bude známa v pondelok 9. mája.

Vedenie reprezentácie očakáva príchod brankára Adama Húsku, ktorý nahradí Riečického a vo Fínsku vytvorí trojicu s Patrikom Rybárom a Matejom Tomekom. "Letenku má vyriešenú, v utorok sa pripojí k tímu," povedal generálny manažér Miroslav Šatan.

Otázniky visia nad obrancami Matejom Grmanom a Martinom Gernátom, ktorých čakajú vyšetrenia. Definitíva by mala padnúť v pondelok. V tíme pokračuje aj 17-ročný útočník Adam Sýkora, ktorý má za sebou zatiaľ iba jeden zápas v A-mužstve. Svoj reprezentačný debut okorenil gólom do bránky Nórska.

"Zaujal nielen výkonom v tom zápase, ale aj v extralige. Je to ďalší mladý, nádejný hráč, ktorému sme sa rozhodli dať šancu. Je pravdepodobné, že s nami pocestuje na MS, no zrejme bude v úlohe "čakateľa." Závisieť to bude aj od toho, či ešte prídu nejakí hráči zo zámoria," načrtol Šatan.

Reprezentační tréneri počítajú aj s útočníkom Milošom Romanom a obrancom Adamom Jánošíkom, ktorí na Kaufland Cupe nehrali.

Aktuálny menoslov hráčov v príprave na MS 2022:

Brankári: Patrik Rybár, Matej Tomek, Adam Húska,

Obrancovia: Martin Bučko, Peter Čerešňák, Daniel Gachulinec, Martin Gernát, Mário Grman, Michal Ivan, Adam Jánošík, Šimon Nemec, Mislav Rosandič

Útočníci: Adrián Holešinský, Andrej Kollár, Michal Krištof, Róbert Lantoši, Adam Liška, Mário Lunter, Jakub Minárik, Kristián Pospíšil, Pavol Regenda, Miloš Roman, Juraj Slafkovský, Adam Sýkora, Samuel Takáč, Alex Tamáši, Tomáš Tatar