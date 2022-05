Ďalší podporovateľ navrhovanej futbalovej zmeny: Rozhodca prezradil koľko minút je lopta počas zápasu v hre

Futbalový rozhodca Mark Clattenburg (47) rozhodoval semifinále Ligy majstrov. Počas neho mal čo vysvetľovať funkcionárom a hráčom Manchestru City. Negatívne reakcie vznikli kvôli nadstavenému času v druhom polčase predĺženia. Preto Clattenburg podporil myšlienku čistého času vo futbale.

„Funkcionári ma kritizovali, pretože som nadstavil v druhom polčase predĺženia len dve minúty namiesto troch,“ tvrdí rozhodca semifinálového duelu Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Manchestrom City. „Hráči mi hovoria, že som im urobil hanbu, pridali sa k nim aj niektorí futbaloví fanúšikovia,“ uviedol Clattenburg pre dailymail.

„Myslím si, že na to všetko existuje riešenie. V tomto prípade by to vyriešil čistý čas - 60-minútové zápasy,“ vyjadril som názor skúsený rozhodca „Myšlienkou, sa v súčasnosti zaoberajú Pierluigi Collina, FIFA a IFAB. Funguje to v basketbale a mohlo by to fungovať aj vo futbale,“ myslí si arbiter.

„Čas sa zastaví napríklad vtedy, keď sa lopta dostane mimo hry, alebo keď dôjde k zraneniu, ktoré spôsobí zdržanie, prípadne keď rozhodca udelí kartu,“ navrhuje Clattenburg.

Futbalový rozhodca poskytol pre dailymail aj zaujímavú štatistiku z Britských ostrovov. „V tejto sezóne Premier League je priemerný čas, počas ktorého je lopta v hre, 55 minút a 3 sekundy. Najkratší bol zápas West Hamu s Brentfordom - 41 minút, 33 sekúnd, zatiaľ čo najdlhší bol duel Manchestru City s Burnley - 65 minút, 42 sekúnd.“