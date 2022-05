Slovinci postúpili medzi hokejovú elitu: Dva góly v priebehu piatich sekúnd!

Hokejisti Slovinska si zabezpečili postup na budúcoročné MS. Rozhodla o tom výhra s Maďarskom. Keď bol stav na začiatku druhej tretiny vyrovnaný, navrátilci medzi elitu dokázali skórovať a naklonili tak víťazstvo na svoju stranu. Hneď po následnom vhadzovaní prišiel ďalší gólový šok pre Maďarov – Slovinci zvýšili na 3:1 a zápas napokon dotiahli do víťazného konca.

🇸🇮 How to score a goal 5 seconds after the face-off at centre ice (and after just having scored another goal). Slovenia leads 3-1 against Hungary en route to promotion.



