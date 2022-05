Vyťažili z minima maximum: Koľko stála postupová zostava Glasgow Rangers?

Škótsky futbalový klub Glasgow Rangers senzačne postúpil do finále Európskej ligy cez Lipsko. Suma, za ktorú kúpili Škóti svoju postupovú jedenástku je neuveriteľná. Oproti iným futbalovým klubom ide o omrvinky.

V roku 2012 stál škótsky futbal pred veľkým rozhodnutím. Zástupcovia klubov sa zhodli na vylúčení Glasgow Rangers ako najúspešnejšieho klubu vo svojej histórii z najvyššej súťaže. Dôvodom boli finančné problémy. Klub dlhoval viac ako 20 miliónov eur a prišiel o licenciu.

Všetko teda muselo začať odznova a po desiatich rokoch od bankrotu Rangers oslavuje postup do finále Európskej ligy.

„Neuveriteľné. O finále európskeho pohára sa vám len sníva,“ tešil sa obranca James Tavernier po semifinálovom víťazstve nad Lipskom. „Pôjdeme do toho sebavedomo. Ani Frankfurt tam nie je náhodou, ale je to jeden zápas a my ho chceme vyhrať.“ Práve Tavernier prišiel do škótskeho tímu za, na futbalové pomery, smiešnych 250 tisíc eur.

Rangers sa vo štvrtok prebojovali do semifinále proti Lipsku (3:1) a môžu sa tešiť na finále Európskej ligy, ktoré sa bude hrať 18. mája v Seville. Celková suma, ktorú Škóti zaplatili za prestupy svojho tímu, ktorý vybojoval finále je 13,56 milióna eur.