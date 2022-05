Nezvládol prehru: Hráč West Hamu v útrobách štadióna slovne napadol rozhodcu: Sku***ná korupcia!

Zo stretnutia Európskej ligy medzi West Hamom a Frankfurtom sa objavili zábery, na ktorých je vidieť, ako sa Declan Rice stretáva so španielskym rozhodcom Jesusom Gil Manzanom pred šatňami - hoci nie je jasné, či to bolo v polčasovej prestávke alebo po záverečnom hvizde. Dôvodom nervozity anglického futbalistu bolo pravdepodobne vylúčenie hráča „kladivárov“ Aarona Cresswella.

„Rozhodca! Rozhodca! Ako môžete byť taký zlý? Úprimne.“ Potom sa otočil a dodal: „Pravdepodobne ste boli podplatený. Sku***ná korupcia.“

