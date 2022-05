Starosta posiela rázny odkaz fanúšikom Slovana a Trnavy: Majú poslednú šancu, inak príde trest!

Finálový zápas Slovenského pohára medzi futbalistami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava, ktorý sa má konať v nedeľu 8. mája o 17.30 h s divákmi na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave, nie je zakázaný.

Zainteresované strany garantovali splnenie podmienok, ktoré stanovil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Vyplýva to z jeho vyjadrení na sociálnej sieti. Zdôraznil však, že od priebehu stretnutia bude závisieť, či sa budú aj ďalšie futbalové zápasy konať rovnako s divákmi alebo bez nich.

"Toto je test normálnosti, či dokážete zvládnuť zápas bez akéhokoľvek násilia a najrôznejších hlúpostí, ktoré futbal na mnohých miestach v poslednom čase sprevádzajú, alebo či ďalšie dva roky budú zápasy medzi Spartakom a Slovanom bez divákov," prihovoril sa Kusý fanúšikom vo videu. Odkázal im, aby dohliadli aj na svojich známych, ktorí vnímajú futbal ako príležitosť predviesť sa, nie na to, aby si užili zápas.

Starosta po piatkovom poslednom stretnutí v súvislosti so zápasom skonštatoval, že je vďačný za to, že oba futbalové kluby chcú "normálny zápas". Organizátori podľa neho súhlasili s tým, že lístky na zápas budú na meno a na sedadlo, hoci to zákon neprikazuje. "Nebudú pozývať a vyslovene požiadajú, aby nechodili žiadni fanúšikovia cudzích klubov, ktorí nemajú prečo na zápas chodiť," doplnil Kusý.

Kluby taktiež odmietajú akýkoľvek pochod mestom. Na štadióne i v jeho okolí budú posilnené hliadky mestskej i štátnej polície. Garantované majú byť aj ďalšie podmienky na bezpečné odohranie zápasu.

Kapacita NFŠ bude znížená z 22.500 na 16.000 miest. Štadión bude rozdelený na štyri časti, fankluby budú za bránkami.