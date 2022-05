Tragédia v bare: Hokejistu († 26) zastrelil loveckou puškou kamarát!

Tragédia v ruskom hokeji! Hokejista Kolosu Breda Nikolaj Šarov († 26) tragicky zahynul.

Podľa vyšetrovateľov si šiel Šarov sadnúť s priateľom do baru. Obaja muži popíjali alkohol a potom sa pohádali. Potom jeden z nich odišiel domov a do baru sa vrátil s loveckou puškou. Dvoma ranami Razživin strelil hokejistu do brucha a do hlavy. Následne páchateľ ušiel autom z miesta činu, no polícia ho onedlho zadržala.

Iný názor na tragickú udalosť má Nikolajova sestra Margarita. "Žiadna hádka, naopak, obaja dobre vychádzali. Môj brat ho chcel upokojiť, chránil ľudí, čo sedeli okolo," vysvetľuje Margarita.

"Ivan začal strieľať už na ulici, ešte predtým, ako vošiel do baru. V bare potom začal strieľať na stôl. Brat sa postavil pred neho. Nemyslel si, že ho zastrelí, pretože sa poznali," priblížila sestra obete.