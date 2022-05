Sexi atlétka rozširuje svoje aktivity: Najprv modeling, teraz televízna šou

Vždy tvrdila, že šport je pre ňu na prvom mieste. Bránila sa ponukám modelingu. No Nemka Alica Schmidtová (23) všetko prehodnotila.

V Miláne si vyskúšala modelingové mólo a najnovšie nemecká atlétka prezradila, že v júni sa objaví v televíznej šou "Kto to vie?" na stanici ARD.

„Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť, nikdy som sa takejto relácii v televízii nezúčastnila,“ napísala Schmidtová na sociálnu sieť.

Alica, ktorú austrálsky magazín Busted Coverage v roku 2017 vyhlásil za najsexi atlétku sveta, a ktorá napriek tomu, že na tokijskej letnej olympiáde nezískala ani jednu medailu, mala na sociálnej sieti v roku 2018 250-tisíc podporovateľov. Aktuálne ich má už takmer tri milióny. A to aj vďaka tomu, že nemecká atlétka sa nebráni ani odvážnym fotkám, na ktorých vystavuje svoju sexi vyšportovanú postavu.

Najväčšími atletickými úspechmi Nemky sú dve medaile z juniorských ME. Na šampionáte do 20 rokov v Grossete v roku 2017 vybojovala striebro, na ME do 23 rokov v Gävle bronz. Oba cenné kovy boli zo štafiet na 4 × 400 metrov.