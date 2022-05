Po debute ho chválil aj Ramsay! Tínedžer Sýkora si otvoril strelecký účet v repre: Je to neuveriteľné!

Slovenský hokejista Adam Sýkora dostal šancu zabojovať o miestenku na MS do Fínska (13. - 29. mája) a chytil ju pevne do rúk. Mladý 17-ročný talent pri svojom debute strelil gól a napriek prehre s Nórskom 4:5 po nájazdoch bol po zápase spokojný. Dostal totiž pochvalu aj od trénera Craiga Ramsayho.

Sýkora v druhej tretine prebral puk po prihrávke Kollára a chladnokrvne ho poslal do ľavého horného rohu. "Myslel som si, že ešte prihrám Aďovi Holešinskému do prázdnej bránky, ale zobral som to na seba a takto to vyšlo," povedal Sýkora po zápase.

Talentovaný mladík strelil gól vo veku 17 rokov a 243 dní a je druhý najmladší hráč, ktorému sa podarilo skórovať v reprezentačnom drese. "Je to skvelý pocit a mám z toho obrovskú radosť," dodal Sýkora.

Výkon Sýkoru sa pozdával aj trénerovi: "Po zápase ma pochválil, veľmi ma to potešilo. Ja som spokojný s tým, čo som ukázal. Od rána som si hovoril, že nemôžem byť v strese, po psychickej stránke to bolo z mojej strany dobré. Aj tréneri aj pán Oto Haščák mi hovorili, aby som hral tak ako doteraz. Takto sa chcem aj naďalej prezentovať." Či to však bude stačiť na prienik do konečnej nominácie Sýkora uviedol: "Je to na tréneroch, takže uvidíme."

Beautiful snipe by #2022NHLDraft prospect 🇸🇰 Adam Sýkora, who scores in his Slovak Men’s National Team debut. Sýkora managed to do so at the age of 17Y/7M/28D.



🎥: RTVS pic.twitter.com/mu8zIJbttL — Matej Deraj (@MatoDeraj) May 5, 2022

Šanca pre Sýkoru zabojovať o miesto ma šampionát do Fínska neprišla prekvapivo, manažér Haščák na adresu mladého hokejistu uviedol, že za uplynulých deväť mesiacov urobil obrovský progres. "Snažím sa zlepšovať každý deň a neriešim nič iné iba hokej. Chcem sa sústrediť na moju prácu," uzavrel Sýkora.