José Mourinho neudržal emócie! Takto sa rozplakal po postupe do finále

Cez holandské Vitesse, nórsky Bodø/Glimt a anglický Leicester sa podarilo rímskemu AS postúpiť do finále Európskej konferenčnej ligy, kde narazia na holandský klub Feyenoord Rotterdam. Rimanom stačila domáca výhra 1:0, ktorú zariadil útočník Tammy Abraham.

Veľmi emotívne celú situáciu zobral tréner José Mourinho, ktorý je v posledných rokoch veľmi kritizovaný. Ten mal v posledných sekundách stretnutie slzy v očiach, následne bol zápas ukončený a jeden z najúspešnejších trénerov futbalovej histórie skončil v objatí svojej lavičky.

Jose Mourinho in tears.



You can see what this means to José. He will do anything to bring this city, this club, to glory. And lets be honest, it’s a message to the world that he is still the special one.pic.twitter.com/3ILYrDBNvt