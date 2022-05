Porazil rakovinu! Talentovaný waleský reprezentant sa po ťažkom období môže vrátiť späť na trávniky

Dvadsaťštyriročnému Brooksovi diagnostikovali Hodgkinov lymfóm v októbri. V The Championship stihol odohrať deväť duelov, no potom musel hráčsku činnosť prerušiť. „Bolo úžasné počuť slová, že som úplne v poriadku. Teším sa, že môžem odštartovať moju cestu späť k plnej fyzickej kondícii a že môžem pokračovať s futbalom," povedal podľa agentúry AP Brooks, ktorý nastúpil za Wales v 21 dueloch a pripísal si dva góly.

