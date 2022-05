Okruh v Miami obmýva fejková voda! Američanom sa vysmievajú, že sa hrajú na Monte Carlo

Formula 1 sa v roku 2022 najviac tešila na svoju úplne novú zastávku. Majstrovský seriál prvýkrát zastaví v Miami, kde sa už tento víkend rozozvučia motory monopostov formuly 1. Debutu okruhu s dĺžkou 5,41 km v areáli štadióna Hard Rock, sídla tímu amerického futbalu Miami Dolphins, však predchádzajú posmešky. Najväčšie sa ušli „umelej“ vode v jachtárskom prístave v areáli, ktorý vyrástol 10 míľ od pobrežia.

Tomuto sa hovorí „Miami Vibes“? Organizátori majstrovstiev sveta formuly 1 vysielali do sveta nádherné vizuály, parádne opisy toho, čo tam každého, kto príde, čaká, no umiestnenie okruhu vonkoncom nezapadá do idylky, ktorú opisovali, keď bojovali o miesto v kalendári seriálu... To, čo pôvodne plánovali, nevyšlo, a tak improvizovali. Napríklad aj tým, že ozajstnú vodu nahradili fejkovou. Sociálne siete sú už pár dní plné momentiek z tohto amerického zázraku!

Oceán vo vnútrozemí

Súťažný okruh má 19 zákrut a postavili ho okolo spomínaného stánku tímu amerického futbalu v Miami Gardens na Floride. Pôvodný veľkolepý plán s nábrežím a okruhom v centre mesta cez most a s cieľom v prístave v Miami nevyšiel. Všade inde vo svete by organizátori prepadli panike, odhlasovali sa, no v Amerike nie! Vytvorili si falošný prístav a falošný oceán vo vnútrozemí. K okruhu navozili jachty a na zem nalepili plachty, ktoré vytvárajú ilúziu vody. Okolo zákrut č. 11 až 13 vybudovali plážovú klubovú zónu s bazénom, bary a DJ-om starajúcim sa o zábavu.

Na čo sa hrajú?

Tento bizarný nápad vyrazil všetkým dych a robia si z neho posmešky! Jeden z reportérov Sky Sports poukázal na absurditu akcie tým, že si veselo „zaplával“ vo fejkovej vode. „Dnes je taký horúci deň, myslím, že by som mohol skočiť do chladnej vody,“ žartovne opísal záber svojho kúska. Falošnú vodu sa vydal otestovať aj pilot tímu McLaren Daniel Ricciardo a pochválil sa tým na svojom profile na instagrame.

Mnohí pridali aj výčitku, že inšpirácia legendárnym mestským okruhom v Monte Carle im vôbec nevyšla. Ako informoval portál givemesport.com, všetku hanbu majú na svedomí námietky miestnych obyvateľov, preto nemohli prístav začleniť do celkovej atmosféry tak, ako by si želali. „Prečo sa hráte na Monte Carlo?“ či „Čo má toto so zdravým rozumom?“ - to sú len dva odkazy fanúšikov F1, ktorí veria, že ich zabavia aspoň samotné preteky.

Kvalifikácia na premiérovú Veľkú cenu Miami štartuje v sobotu o 22.00 SELČ, samotné preteky sú na programe o deň neskôr o 21.30.

Len na simulátore

Nový okruh je zatiaľ veľkou neznámou a piloti si ho mohli dosiaľ vyskúšať len na simulátore. Max Verstappen má však z neho dobrý pocit. „Myslím si, že tento víkend bude poriadne bláznivý! Teším sa na preteky v Miami, trať som si prešiel na simulátore. Pripravovali sme sa na to, ako sa len dalo, bez toho, aby sme si reálne vyskúšali trať,“ poznamenal Holanďan, ktorý avizuje útok na prvú priečku priebežného poradia, ktorá nateraz patrí Monačanovi Leclercovi na Ferrari.