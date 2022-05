Súper Slovenska v A-skupine MS hlási príchod troch veľkých mien z NHL: Budú Švajčiari čiernym koňom turnaja?

Švajčiarska hokejová reprezentácia môže na MS vo Fínsku počítať predbežne s trojicou hráčov z NHL. Tím posilnia útočníci Timo Meier (San Jose), Nico Hischier a obranca Jonas Siegenthaler (obaja New Jersey).

Podľa SRF.ch už trio potvrdilo trénerovi Patrickovi Fischerovi svoju účasť na šampionáte. „Už sa teším, keď to vypukne. Chcem mužstvu čo najviac pomôcť a konečne zdvihnúť nad hlavu víťazný pohár," netají vysoké ciele 23-ročný Hischier, ktorý nepostúpil s New Jersey do play off NHL. Kapitán Devils by sa v národnom drese mohol predstaviť už na Švédskych hokejových hrách.

Siegenthaler si síce v závere základnej časti NHL privodil zranenie ruky a nie je ešte stopercentne fit, ale na šampionáte by chcel hrať. Otvorený je aj štart kvarteta Janis Moser (Arizona), Dean Kukan (Columbus), Philipp Kurashev (Chicago) a Pius Suter (Detroit), ktorým sa už rovnako skončila klubová sezóna. Švajčiari sa v základnej A-skupine MS stretnú 18. mája aj so Slovenskom, ďalšími súpermi budú Taliansko, Dánsko, Kazachstan, Kanada, Francúzsko a Nemecko.