Čerstvý majster Rastislav Gašpar: O dva roky budem mať možno koncert

Zaujímavý koníček! Hokejový útočník Rastislav Gašpar (27) v týchto dňoch oslavuje svoj premiérový titul v kariére, ktorý získal s bratislavským Slovanom. Novému Času čerstvý šampión prezradil, že vo voľnom čase vysedáva za klavírom a fanúšikovia sa možno dočkajú aj koncertu!

Slovanistov v utorok popoludní prijal primátor Bratislavy Matúš Vallo, aby im zagratuloval k rekordnému deviatemu majstrovskému titulu v samostatnej ére. Zatiaľ čo ostatní hráči čakali v priestoroch Primaciálneho paláca na audienciu, útočník Rastislav Gašpar si sadol na stoličku a začal hrať na klavíri.

„Je to môj nový koníček. Vlani, keď som mal zranený lakeť, som bol u kamarátky, ktorá mala klavír a len tak som to skúsil. Odvtedy ma to veľmi chytilo a dokonca som si nedávno domov zadovážil vlastný klavír,“ povedal na úvod útočník bratislavského klubu.

„Som taký samouk. Učím sa z internetu a už viem niečo zahrať, napríklad zvučku z filmu Titanic či niečo z Harryho Pottera,“ prezradil šikovný hokejista a na záver s úsmevom dodal: „Možno o dva roky budem mať aj koncert.“