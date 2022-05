Legenda v skoku o žrdi Sergej Bubka po úteku z Ukrajiny: Mám strach o mamu, nevie sa hýbať

Vojna ho vyhnala z vlasti! Niekdajší fenomén v skoku o žrdi Sergej Bubka (58) bol jedným z tých, ktorí opustili svoju domovinu pred agresiou ruských okupantov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dlhoročný prezident Národného olympijského výboru Ukrajiny priznal, že sa cíti ako utečenec. Štyri dni po vypuknutí vojny odišiel do švajčiarskeho Lausannu.

Keď vtrhli Rusi 24. februára na Ukrajinu, bol v Kyjeve. Hneď po útoku kontaktoval šéfa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha. Reakcia a stanovisko k invázii prišli rýchlo. Na druhý deň zvolal líder MOV zasadnutie výkonného výboru. Prvé sankcie uvalil štyri dni po okupácii. Bubka prezradil, že ho Bach požiadal, aby prišiel do Lausannu prediskutovať podporu pre Ukrajinu vrátane vytvorenia fondu na poskytnutie finančnej pomoci ukrajinským športovcom.

Olympijský víťaz a šesťnásobný majster sveta v skoku o žrdi podstúpil strastiplnú cestu. „Išiel som vlakom z Kyjeva do Ľvova. Na troch štvorcových metroch vozňa bolo deväť detí a osem dospelých aj s batožinou. Niektorí nemali čo jesť. Ponúkol som ich. Neskôr som išiel autom do Užhorodu, kde som prekročil hranice. Cítil som sa ako utečenec. Bol som pripravený zahodiť tašku a ponechať si len doklady. Človek nikdy nevie, ako sa situácia zvrtne,“ povedal Bubka v Taliansku počas tlačovky so zástupcami miestnych športových organizácií a ukrajinskými športovcami, ktorí trénujú v zahraničí.

Najlepší športovec sveta (1997), ktorý držal 21 rokov famózny svetový rekord 615 cm, má najväčší strach o svoju rodinu. Jej časť ostala v dočasne okupovanom Donecku. „Všetko je ako veľmi zlý sen. To, čo prežívame, sa nedá opísať slovami. Je to veľmi ťažké pre mňa i pre moju rodinu. Moja mama má 85 rokov. Nevie sa hýbať a stáť bez pomoci. Neostala však sama. Stará sa o ňu môj starší brat,“ uzavrel Bubka.