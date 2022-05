Rusi utekajú z UEFA: Nastal čas uvažovať o vstupe do Ázijskej futbalovej federácie

V histórii najpopulárnejšej hry sa už viackrát stalo, že niektoré krajiny z rôznych dôvodov, či už športových, alebo bezpečnostných vymenili futbalové konfederácie.

V minulosti tak Austrália prešla z Oceánie do ázijskej federácie, alebo Kazachstan a Izrael z Ázie do UEFA. V týchto dňoch Ruská futbalová federácia (RUF) zvažuje vstup do Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC), po tom, čo ju UEFA potrestala za inváziu na Ukrajinu.

"Myslím, že nastal čas vážne uvažovať o prestupe do ázijskej konfederácie. Nevieme ako dlho potrvá zákaz pre ruské kluby a národné tímy. Neúspechy v týchto súťažiach by boli pre ruský futbal katastrofou," vyjadril sa pre Match TV bývalý boxer a v súčasnosti poslanec Dimitrij Pirog.

UEFA pred pár dňami uvalila na Rusko dodatočné sankcie, pričom kluby nepustí do európskych súťaží, národný tím do Ligy národov a ženská reprezentácia má zákaz štartovať na blížiacich sa majstrovstvách Európy. Rusko tiež dostalo zákaz kandidovať na EURO 2028 a 2032.