Bývalá manželka Borisa Beckera prekvapila: Dojemný odkaz lásky! Synovi zlomila srdce

Život sa mu otočil naruby! Bývalý tenista Boris Becker (54) je právoplatne vinný a už si odpykáva trest. Britský súd mu vymeral dva a pol roka. Borisova niekdajšia manželka Lilly (45) prehovorila, ako to je s ich manželstvom.

Beckera na súd sprevádzala jeho súčasná partnerka Lilian de Carvalho Monteirovou, s ktorou tvorí pár od roku 2020. Bývalá manželka sledovala súdny proces v televízii a svoje pocity popísala v šou Piers Morgan Uncensored.

Holandska modelka nemohla prijať rozhodnutie súdu a následne sa zrútila. Očakávala miernejší trest. Teraz priznala, že je stále jeho manželka. „Som do značnej miery stále jeho manželka. Odcudzená manželka môže byť, ale stále sme manželia a boli sme nimi odvtedy, keď sme išli každý svojou cestou,“ prezradila Lilly.

V rozhovore priznala, že Beckera stále miluje. „Bolo to od začiatku veľmi intenzívne, skutočný príbeh lásky. To vie každý, kto nás pozná. Nie je to tak, že by som sa nechcela rozviesť. Mali by sme si to vyriešiť v správny čas,“ ozrejmila bývala Borisova manželka.

Pár má spoločného syna Amadea, ktorému musela Lilly vysvetliť, že jeho otec putuje do väzenia. „Minulú nedeľu som nemala inú šancu, než zlomiť svoje alebo jeho srdce. Nikomu to neprajem. Bolo to najťažšie, čo som dvanásťročnému chlapcovi musela urobiť. Jednoducho to nedokázal pochopiť. Stále nedokáže. Láme mi to srdce, ale práve to zo mňa spravilo silnú matku,“ vysvetlila Lilly.