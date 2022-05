Najväčšia hviezda Slovákov je už doma: Po prílete by ste Tatara sotva spoznali

Už je na Slovensku! Prvá posila z NHL a najväčšia hviezda Slovenska na MS vo Fínsku, Tomáš Tatar (31) je už doma. Útočník New Jersey Devils doletel dnes ráno do Viedne, odkiaľ sa presunul na rodné Slovensko.

Najproduktívnejší Slovák v základnej časti NHL sa ešte tento týždeň pripojí k mužstvu v Žiline, kde zverencov trénera Ramsayho čaká turnaj Kaufland Cup.

„Let bol v pohode. K tímu sa pripojím možno ešte dnes alebo zajtra. Už sa teším na chalanov. Dva týždne som nehral, takže sobotňajší zápas proti Francúzsku mi padne vhod," povedal po prílete na viedenské letisko pre Čas.sk Tomáš Tatar, ktorý mal na tvári cez ústa šatku a na očiach tmavé okuliare. Sotva by ste ho spoznali.

"Nikdy som sa netajil tým, že keď môžem ísť a som zdravý, rád prídem reprezentovať. Už asi dvadsať zápasov pred koncom sezóny som začal tušiť, že sa nám zrejme nepodarí prebojovať sa do play off. Aj preto som začal premýšľať nad šampionátom. Chcel som prísť pomôcť tímu. Vždy je pre mňa veľkou cťou obliecť si reprezentačný dres. Majstrovstvá sveta sú výnimočný turnaj. Bude to skvelý zážitok,“ dodal Tatar, ktorý je zatiaľ jedinou posilou Slovákov z NHL pred blížiacimi sa MS vo Fínsku (13. - 29. mája).

Tatar by mal nastúpiť v záverečnom súboji Slovenska v príprave na šampionát v sobotu 7. mája na Kaufland Cupe v Žiline proti Francúzom.