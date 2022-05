Anglické finále Ligy majstrov nebude: Famózny obrat Realu Madrid!

Futbalisti Realu Madrid sa po senzačnom obrate prebojovali do finále Ligy majstrov 2021/2022. V stredajšej domácej odvete semifinále zdolali Manchester City 3:1 po predĺžení (2:1, 0:0) a zvrátili prehru 3:4 z úvodného stretnutia. Ich súperom v sobotu 28. mája na Stade de France bude FC Liverpool.

Madridčania prehrávali 0:1 zásahom Riyada Mahreza zo 73. minúty, ale dvoma gólmi striedajúceho Rodryga v úplnom závere si vynútili predĺženie. V ňom v 95. minúte rozhodol o postupe domácich Karim Benzema, ktorý premenil jedenástku.



odveta semifinále LM 2021/2022 - sumár:

Real Madrid - Manchester City 3:1 pp (2:1, 0:0)

Góly: 90. a 90.+1 Rodrygo, 95. Benzema (z 11 m) - 73. Mahrez. ŽK: Modrič, Carvajal, Militao, Valverde - Laporte, Sterling, Zinčenko. Rozhodoval: Orsato (Tal.)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao (115. Vallejo), Nacho, Mendy - Kroos (68. Rodrygo), Casemiro (75. Asensio), Modrič (75. Camavinga) - Valverde, Benzema (104. Ceballos), Vinicius Junior (115. Vazquez)

Manchester City: Ederson - Walker (72. Zinčenko), Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri (99. Sterling), De Bruyne (72. Gündogan) - Mahrez (85. Fernandinho), Gabriel Jesus (78. Grealish), Foden

/prvý zápas 3:4, Real Madrid postúpil do finále/



Spočiatku ťahali obe mužstvá svoje útočné snahy najmä po ľavej strane. V drese City zamestnávali obranu súpera Foden a Cancelo, oproti zvádzali súboje Vinicius Junior a Walker. Do zostavy hostí sa vrátili obaja krajní obrancovia, pomohlo im to rovnako ako domácim návrat Casemira, ktorý pokrýval v strede poľa defenzívnejšie úlohy a umožnil operovať vyššie Kroosovi s Modričom. Manchestru sa naskytla šanca z priameho kopu, Mahrez vystrelil len do miest, kde čakal Courtois. Z hry si streleckú pozíciu pripravil De Bruyne, vypálil prudšie, no opäť len do stredu bránky. Na opačnom konci sa k skákajúcej odrazenej lopte dostal Vinicius, v náročnej pozícii a v plnom behu ju poslal vysoko nad. "Zastreľoval" sa aj Benzema, prvými dvoma zakončeniami netrafil bránku. To sa podarilo hosťujúcemu Silvovi, jeho tvrdú strelu z hranice malého vápna vyrazil Courtois a pripísal si dôležitý zákrok. Pre domácich to bolo memento, aby si dávali pozor na nepresnosti, šanca vyplynula z ich neúspešnej prihrávky na vlastnej polovici. Odpovedať mohol Kroos, jeho priamy kop zblokoval v múre Mahrez na roh. Viac práce ako Ederson mal Courtois, ktorý si poradil aj s krížnym volejom Fodena. Walker zastavil odvážnym sklzom v šestnástke prienik Viniciusa. Po podobnej situácii útočník Realu pred týždňom skóroval, keď ušiel zaskakujúcemu Fernandinhovi, v prvom polčase odvety ho však Walker udržal na uzde.



Domáci vstúpili do druhého dejstva veľkou šancou, Vinicius tentoraz zostal nepokrytý, ale po krížnej prihrávke Carvajala trestuhodne nenamieril z hranice päťky medzi tri žrde. Madrid sa po prestávke viac hrnul dopredu, po spätnej prihrávke Viniciusa zblokovali strelu Modriča obrancovia "Citizens". Vzápätí si defenzívne povinnosti splnil Silva, keď odzbrojil Viniciusa v črtajúcej sa príležitosti. Hostia nepúšťali protivníka do súvislejšieho tlaku a kombináciami na vlastnej polovici sa im darilo ukrajovať zo zostávajúceho času. V 72. minúte vynútene dohral Walker, ktorému sa vrátili zdravotné problémy. Už o minútu neskôr však Silva potiahol spočiatku nenápadnú akciu z polovice ihriska otvoreným poľom až k šestnástke, kde naviazal obrancov a našiel Mahreza, ktorý z prvej nekompromisne prekonal Courtoisa. Manchester mal niekoľko možností pridať druhý zásah: nebezpečnú strelu Cancela vyrazil Courtois, potom bol dvakrát blízko ku skórovaniu Grealish. Dva razy sa predral až k bránke, najprv zastavil loptu na čiare Mendy a vzápätí ju tesne mimo vychýlil Courtois. Hostia pykali, pretože striedajúcim hrdinom záveru sa stal Rodrygo. V 90. minúte Benzema vrátil po centri loptu do ohňa, Rodrygo bol pri nej skôr než Ederson a spustil senzačný obrat. V nadstavenom čase si naskočil na center Carvajala, ktorý ešte pridvihol Asensio, a umiestnenou hlavičkou upravil na 2:1. Takmer skompletizoval aj bleskový hetrik, no v ďalšej šanci ho už vychytal Ederson.



Real si preniesol eufóriu aj do predĺženia. S Benzemovou strelou si ešte Ederson poradil bez väčších ťažkostí, onedlho však toho istého hráča zasiahol v šestnástke Dias a pískala sa jedenástka. Benzema ju premenil chladnokrvne prízemnou strelou k žrdi a za tohto stavu mierili do finále domáci. Na konci prvej časti predĺženia malo obrovskú príležitosť City, hlavičku Fodena vyškriabal Courtois končekmi prstov a Fernandinhovi na zadnej žrdi chýbal len kúsok, aby dorazil loptu do siete. Jedenástkový rozstrel si hostia nevynútili ani v druhej časti predĺženia.