Striebornú Nitru opúšťa veľká opora: Zabojuje aj o MS vo Fínsku

Slovenský hokejový reprezentant Jozef Baláž zamieril po striebornej sezóne v Nitre do českého extraligového klubu HC Energie Karlovy Vary. Podpísal s ním ročnú zmluvu s dvojročnou opciou do konca sezóny 2024/2025. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Uzavretím Balážovho príchodu do karlovarského klubu sa potvrdili špekulácie, ktoré sa objavili už počas sezóny 2021/2022. Pre Baláža bola prvá v slovenskej extralige, predtým dlhodobo pôsobil v HC Vítkovice Ridera. V nitrianskom drese odohral celkovo 62 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 17 gólov, 22 asistencií (39 bodov), 10 trestných minút a 27 plusových bodov. Zároveň si prvýkrát v kariére vybojoval pozvánky do reprezentácie, pričom figuruje aj v nominácii SR na Kaufand cup (5.- 7. mája v Žiline).



Ide o tretí potvrdený hráčsky odchod z HK Nitra. Nové pôsobiská si už našli aj obrancovia Willie Raskob (Vítkovice) a Martin Vitaloš (Plzeň). V klube už skončil aj hlavný kormidelník Antonín Stavjaňa.