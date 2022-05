HC Košice sa sťažujú na priveľa klubov z východu: Ako chceme konkurovať západu?

Podľa prezidenta HC Košice Júliusa Langa je v slovenskej hokejovej extralige priveľa tímov z východu, čo je podľa neho viac na škodu ako na úžitok.

V slovenskej hokejovej extralige figuruje päť tímov z východu Slovenska: HC Košice, HK Poprad, Dukla Michalovce, Prešov a Spišská Nová Ves. Fanúšikova v tomto regióne majú o zábavu postarané, ale podľa prezidenta "oceliarov" Júliusa Langa toto nie je práve najlepšia situácia.

„Na jednej strane je úžasné, že tu máme toľko tímov. Uvedomte si však, že na tomto malom priestore pôsobí päť extraligových klubov, ktoré sa bijú o sponzorov a o hráčov. Tým pádom sa sponzorské peniaze na východe riedia a riedia sa aj hráči, čo znamená, že kvalita kádra ide dole. Ako chceme konkurovať západnému Slovensku, kde je to úplne inak? Bratislava je, samozrejme, ekonomicky oveľa silnejšia ako východ alebo Košice," hovoril Lang pre telKE.

„Toto je takisto problém, s ktorým sa budeme musieť v budúcnosti popasovať a mali by sme sa nad tým zamyslieť. Aj samotný zväz by sa mal zamyslieť, či je to v poriadku alebo nie,” dodal šéf klubu, ktorý vypadol v semifinále s neskorším majstrom HC Slovan Bratislava po dramatickej sedemzápasovej sérii.