Attila o návrate do života bojovníka: Táto vec ho naposledy poriadne vyrušila!

Attila Végh len nedávno zavesil tanečné topánky na klinec po úspešnom absolvovaní relácie Let´s Dance, v ktorom sa dostal až do semifinále.

„Nečakal som, že sa dostanem až tak ďaleko, keďže nie som rodený tanečník. Chcem pekne poďakovať mojim fanúšikom, ktorí ma podporovali, bol to skvelý zážitok.“ Jeho život sa okamžite začína točiť znova len okolo zápasov v MMA a boxe. „Po tom, čo som sa vyzul z tanečných topánok prakticky hneď som si nasadil boxerské rukavice. Aktuálne totiž absolvujem prípravu na zápas v boxe vo Fight Night Challenge proti Američanovi Emmanuelovi Newtonovi, s ktorým mám v MMA skóre 1-1. Keďže som do tanca dával všetko, do boxerskej prípravy sa dostávam až mesiac pred zápasom. Musím povedať, že po návrate do ringu sa cítim až prekvapujúco komfortne. Prestávka mi padla veľmi dobre a cítim obrovský hlad po súboji s Newtonom. Moja priorita bude nabrať čo najlepšiu kondíciu a taktiež chcem sparovať, no bez zranení,“ prezradil Végh pred súbojom, ktorý sa bude konať 3.6. 2022 v Bratislave.



Attila sa teší aj na ostatné zápasy, ktoré fanúšikovia na jedinečnej karte v NTC uvidia. V hlavnom zápase sa predstavia raperi Majk Spirit proti Separovi. Moloch sa postaví proti Rytmusovi a FlexKing, ktorý posledne knokautoval Čis-Teho bude bojovať proti českému hudobníkovi Refewovi. Za zápasníkov bude určite atraktívny stret Čepa s Jevickým a Pirát do osobnejšieho zápasu vyzval Mateja Királyho. Attila sa tiež priznal, že na tlačovej konferencii FNC 2 ho jedna vec obzvlášť vyrušila. „Je to jedinečná štartovka. Sú to zápasy, ktoré chce každý vidieť. Čo ma však zarazilo boli otázky od jednej pani, ktorá sa doslova pýtala nezmysli. Novinár by mal byť podľa mňa pripravený na tlačovku, na ktorej si zoberie priestor, pretože potom to nevyzerá dobre nielen pre neho,“ konštatoval Attila.