Prevzal štafetu od spoluhráča z Nitry: V repre je nový najmladší zobák

Po Šimonovi Nemcovi (18) prevzal prvenstvo najmladšieho hráča v tíme Adam Sýkora (17) z Nitry. Ten pozvánku na prípravný kemp do Žiliny pred Kaufland Cupom vôbec nečakal. Ako sám priznal, po rozlúčke s klubom sa musel vracať naspäť do Nitry pre hokejky a výstroj. S najväčšou pravdepodobnosťou si ho tréner Craig Ramsay vyskúša už v dnešnom zápase proti Nórsku.

Sýkorovi vôbec neprekáža, že je momentálne v reprezentácii najmladší. Práve naopak. Aj keď pozvánka ho poriadne zaskočila. „Pred príchodom do Žiliny som ešte s klubom absolvoval rozlúčku, na čo mi zavolal pán Oto Haščák. Tak som sa musel vrátiť ešte naspäť do Nitry pre hokejky a výstroj, pretože som pozvánku vôbec nečakal. Je to super pocit. Našťastie som typ, že oslavujem aj bez alkoholu alebo aspoň s mierou, takže všetko bolo v pohode,“ opísal Sýkora a hneď pokračoval: „Spravím všetko pre to, aby som dokázal, že si miesto v národnom tíme zaslúžim. Nepočítal som však s tým, že by som si odkrútil reprezentačný debut v tejto sezóne. Je to taká čerešnička na torte. Budem robiť maximum a uvidím, ako sa zapáčim trénerom,“ dodal kreatívny krídelník, ktorý má okolo seba niekoľko známych chalanov z Nitry.

„Teší ma to, veľmi dobre sa poznáme. Ale je tu aj kopa nových tvárí, na ktoré sa teším, že čoskoro spoznám. Ako mladý zobák sa určite budem mnohých chalanov pýtať na kadečo. Do tímu by som zase ja osobne chcel priniesť energiu a fyzickú tímovú hru. Náročnou hrou do tela chcem ukázať, že takýto typ hráča som. Aj skautom sa na mne najviac páči korčuľovanie a fyzická hra. Taktiež vyzdvihujú aj charakter, keď tím niečo potrebuje, nemám problém to spraviť. Hokej je môj život, všetko si to tu veľmi užívam a verím, že som pripravený na zápasy,“ uzavrel Sýkora.

Program turnaja:

Štvrtok (Žilina)

18.00 SLOVENSKO - Nórsko

Piatok (Žilina)

18.00 Francúzsko - Nórsko

Sobota (Žilina)

16.00 SLOVENSKO - Francúzsko