Hokejová legenda sa dnes dožíva 50 rokov! Reč je o bývalom skvelom útočníkovi Žigmundovi Pálffym, ktorý je už niekoľko rokov na športovom dôchodku a o pár dní skončí oficiálne aj svoje pôsobenie vo zväze. Denníku Nový Čas prezradil, že hokej bude sledovať iba z diaľky, a aj to, že ako kouča národného tímu by rád videl Slováka!

Oslavujete jubilejné 50. narodeniny. Je to iba číslo?

- Beriem to tak, že mladšia časť života je už za mnou. Teraz prichádza etapa, nepovedal by som, že užívania si, ale života bez stresu, bez hokeja, takej pohodičky. Budem mať viac času na cestovanie, veď dva roky sme kvôli pandémii boli zatvorení. A aj takej starostlivosti o seba samého a udržiavania sa v kondícii. V tomto veku je zdravie dôležité a hlavne pohyb.

A bilancujete, čo sa podarilo a čo nie?

- Teraz už nie, bilancoval som, keď som ukončil aktívnu hokejovú kariéru (v lete 2013 - pozn. autora). Vtedy som si, samozrejme, hovoril, čo som mohol urobiť lepšie.

A čo ste mohli urobiť?

- Nesplnil som si veľký hokejový sen - vyhrať Stanleyho pohár, nemal som šťastie na kluby, ktoré mali v tom čase také silné mužstvá. Rovnako aj v národnom tíme sme mohli mať viac úspechov, ale tak to život zariadil a nič už s tým neurobím.

Najväčší úspech je zlato z Göteborgu 2002, o pár dní uplynie už 20 rokov... Ešte si občas pustíte v televízii zábery z tohto turnaja?

- Už teraz nie. Ale je to veľký úspech, čo sa nám vtedy podarilo urobiť pre slovenský hokej. Teraz máme mať aj nejakú stretávku, tak som zvedavý.

Ešte si občas obujete korčule a idete na ľad s partičkou v Skalici?

- Dlho som nebol a ani sa mi nechcelo. Mal som hrať na tej exhibícii vlani, čo plánoval Jágr s Višňovským, ale kvôli pandémii sa to zrušilo. Má to byť v septembri v Bratislave, dúfam, že nás dovtedy zase nezatvoria.

Čo vravíte na bronzový úspech na olympiáde v Pekingu?

- Teší ma to a chalanom gratulujem. Je to skvelé na rozbeh ich kariéry a to je dôležité. Ale mrzí ma, že bol turnaj bez hráčov NHL. Pamätám si, že za mojich čias byť na olympiáde, to bol skvelý zážitok hrať proti najlepším hráčom sveta.

Ako vnímate útočníka Juraja Slafkovského?

- To sa uvidí až po drafte, ako to celé dopadne. Všetkým mladíkom budem držať palce, aby sa v zámorí presadili.

V pondelok sa koná kongres SZĽH i prezidentské voľby. Ako vidíte ako člen výkonného výboru súboj Šatan - Jurinyi? Je to nejaký varovný prst terajšiemu šéfovi?

- Vnímam to tak, že kluby dávajú Šatanovi výstrahu v podobe protikandidáta Jurinyiho. Sú nespokojné a niečo sa musí asi zmeniť. Iné je totiž reprezentácia a iné klubová úroveň. Na jeho poste generálneho manažéra by som nemenil absolútne nič. Šarky tam patrí a vidno, že má čuch na skladbu. Uvidíme, koho si napokon kongres zvolí za šéfa zväzu.

Kanadský kouč Craig Ramsay zrejme po MS vo Fínsku skončí. Kto by ho mal nahradiť?

- V tom mám jasno, národný tím by mal trénovať Slovák. Ramsay mal roky po boku slovenských asistentov, tak verím, že sa niečo naučili a môžu to prevziať.

Ešte sa nejako angažujete v hokeji?

- Teraz v pondelok pôjdem ešte na kongres a potom skončím s hokejom. Chcem mať pohodičku a budem ho sledovať z diaľky. Mne funkcionárske pozície nerežú a nemám v pláne sa s niekým hádať. Tie vzťahy nie sú dobré, veď ste teraz videli sériu Nitry so Slovanom. Nemám chuť byť v tomto prostredí.

S deťmi sa stretávam

Legendárny hokejista je aj dvojnásobným otcom. Jeho nemanželským synom je útočník Trenčína Denis Hudec (28). S bývalou manželkou a moderátorkou Andreou Belányiovou má dcérku Saskiu, ktorá má však od narodenia zdravotné problémy. „Jasné, s deťmi sa stretávam. Denis bude v kariére pokračovať v tíme Bratislava Capitals a Saskia je už veľká slečna. Veď má 15 rokov a chodí do špeciálnej školy,“ dodal Žigo.

ŽIGMUND PÁLFFY

Narodený: 5. mája 1972 v Skalici

Post: útočník

Kluby: Nitra, NY Islanders, Los Angeles, Slavia Praha, Pittsburgh, Skalica

Top úspechy: zlato MS (2002), bronz MS (2003), federálny majster s Trenčínom (1992), 4-krát hral Zápas hviezd NHL, 3-krát účasť na ZOH

Štarty/body v NHL: 684/713