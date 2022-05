Kapitán Michaloviec Igor Žofčák je držiteľom nového rekordu: Opravil autobus a dal historický gól

Nebyť jeho, možno by už futbalové Michalovce neboli na prvoligovej mape! Kapitán Igor Žofčák (39) je neodmysliteľným lídrom zemplínskeho klubu, ktorý by mu mal raz po ukončení kariéry postaviť sochu. Jeho prítomnosť, dlhoročné skúsenosti a neustála ochota pomôcť vlievajú mužstvu potrebnú energiu a mentálnu silu.

Svoju všestrannosť a užitočnosť potvrdil pred posledným ligovým zápasom v Žiari nad Hronom. Cestou naň sa východniarom pokazil autobus. Práve Igor pomohol s opravou. „Začal s tým šofér, no po chvíli odišiel dopredu niečo kontrolovať, tak som ho zastúpil. Dolieval som vodu do chladiča, aby klesla jej teplota. V blízkosti nebol žiaden potok, preto som použil minerálku určenú pre hráčov. Niečo sme museli obetovať,“ vravel s úsmevom pre Nový Čas.

Pár hodín nato vybalil pre zmenu futbalové umenie na trávniku, kam prišiel ako striedajúci hráč v 64. minúte. Ani nie po štvrťhodine strelil z priameho kopu exportný gól, ktorým vstúpil do histórie. Je prvým ligovým hráčom, ktorému sa podarilo skórovať v 39 rokoch. „Vyšlo to nádherne. Dobrý pocit i paradox zároveň. Prekonal som rekord Vila Hyravého. Keď som prichádzal do Ružomberka, on práve v klube končil. Zobral som si po ňom číslo jeho dresu - deviatku.“

Rekord Hyravého, ktorý dnes pracuje v jednej ružomberskej firme a futbal sleduje iba ojedinele, odolal 21 rokov. Maximum Žofčáka bude tiež náročné prekonať. „Verím, že nejaký rok vydrží,“ dúfa Igor. Odchod do futbalového dôchodku ešte nehlási. „Každý sa ma na to pýta, no zatiaľ neviem, či budem pokračovať. Po sezóne si sadnem s majiteľom klubu i s trénerom a uvidíme, ako to dopadne,“ uzavrel prototyp skromného a oddaného futbalistu.

NAJSTARŠÍ STRELCI NAŠEJ LIGY

Igor Žofčák (Michalovce) 39 rokov a 20 dní

Viliam Hyravý (Ružomberok) 38 rokov a 293 dní