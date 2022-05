Žigmund Pálffy oslavuje okrúhle jubileum: TOTO bol najväčší zlom v jeho kariére

Hokej je veľký spoločenský faktor a šport, ktorý dokáže spojiť celé Slovensko. To je veľmi dôležitý ukazovateľ pre hokejistov, vedia, prečo to robia a pre koho to hrajú. Vyznal sa jubilujúci Žigmund Pálffy pri príležitosti svojich štvrtkových 50. narodenín.

"Som veľmi rád, že hokej dokáže spojiť Slovensko. Je tu veľa problémov a preto som rád, že celkovo hokej, či to už boli teraz chalani v Pekingu alebo či to bolo dávnejšie, dokázal fantasticky spojiť ľudí a naštartovať znovu eufóriu," konštatoval Pálffy.

Za najväčší zlom vo svojej kariére považuje prvý príchod do NHL. Nepáčili sa mu niektoré veci nielen so zmluvou, ale aj systém hokeja, a to, že človek sa musí preformovať na iného hokejistu. "To je strašne dôležité. Ja som bol zvyknutý na úplne iný hokej a prídete tam a oni vás formujú na iný hokej. Úprimne, zlom nastal, keď som sa tam vrátil. Vedel som, čo ma čaká a do čoho idem. Začal som vnímať to, že nezlomím ich náturu a oni zlomia asi skôr mňa. Pre mňa bolo dôležité tam zostať, aj prvý rok, čo som bol na farme a učil sa ich typu hokeju. Takže to bol asi najväčší zlom," zdôraznil pre TASR.

Pálffy to v mladom veku mal v NHL sprvoti naozaj zložité. Komunikačne i športovo. Na prvý zápas v najprestížnejšej hokejovej lige nastúpil 7. januára 1994 proti Calgary. V sezóne 1993/1994 odohral len päť zápasov, v ktorých nebodoval a pripísal si 6 mínusových bodov. Prvý gól v NHL strelil až viac než rok po debute - 21. januára 1995, keď dvakrát skóroval proti Floride.

Avšak v nasledujúcej sezóne 1995/1996 sa so 43 gólmi a 44 asistenciami (celkovo 87 bodov) stal najlepším strelcom a zároveň najproduktívnejším hráčom "ostrovanov" a celkovo v zámorí zanechal hlbokú stopu. Počas 12 sezón odohral v NHL 684 zápasov v základnej časti a nazbieral v nich 713 bodov za 329 gólov a 384 asistencií. Vo vyraďovacích bojoch dosiahol bilanciu 19 bodov (9+10) v 24 zápasoch.