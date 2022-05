Boris Becker si odpykáva trest: Aký džob môže robiť v base?

Legendárny nemecký tenista Boris Becker (56) si začal odpykávať dva a pol ročný trest odňatia slobody. Teraz bude mať množstvo voľného času. Čomu sa môže venovať v base?

Celú kariéru hral tenis na špičkovej úrovni, teraz môže svoje pohybové schopnosti využiť. Spoluväzňom môže robiť trénera vo fitku. „Pokojne by mohol pracovať vo fitku ako inštruktor, čo je medzi väzňami veľmi obľúbená práca,“ povedal bývalý guvernér väznice Petherick.

Lenže také horúce to momentálne nie je. Prvých desať dní má byť Becker umiestnený v zvláštnom krídle budovy určenom pre nováčikov. Po začlenení medzi ostatných väzňov musí minimálne šesť týždňov preukazovať vzorné správanie, než by mu bola zverená pracovná pozícia. Navyše sa možno presunie do iného zariadenia, pretože wandsworthská väznica vzdialená iba tri kilometre od jeho milovaného Wimbledonu je väčšinou považovaná ako prestupná stanica.