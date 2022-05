Americká basketbalistka je vo väzení v Moskve, vláda USA pracuje na jej prepustení

Vláda Spojených štátov amerických bude aktívne pracovať na prepustení americkej basketbalistky Brittney Grinerovej (31), ktorá je od februára v moskovskom väzení.

Tridsaťjedenročná skúsená pivotka tímu Phoenix Mercury z WNBA a ruského Jekaterinburgu je obvinená z pašovania drog, v prípade dokázania viny jej hrozí až 10 rokov za mrežami. "Budeme pokračovať v našej snahe poskytnúť jej potrebnú podporu," vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí USA, podľa ktorého je Grinerová neprávom zadržiavaná. Pokúsi sa ju vraj dostať domov, aj keby ju v Rusku odsúdili.

Prípadom sa bude zaoberať Úrad osobitného prezidentského vyslanca pre záležitosti rukojemníkov, ktorého úlohou je vyjednávať o prepustení zadržiavaných amerických občanov v zahraničí. "Brittney zadržiavajú už 75 dní. Očakávame, že v Bielom dome urobia všetko pre to, aby ju dostali domov," povedala Grinerovej hráčska agentka Lindsay Kagawová Colasová.

Štvornásobná víťazka Euroligy žien je od februára vo väzení za to, že v jej batožine po prílete do krajiny našli zakázaný konopný olej ako náplň do elektronickej cigarety. Súd sa má jej prípadom zaoberať 19. mája.

Podporu Grinerovej vyjadrila aj prezidentka hráčskej asociácie WNBA Nneka Ogwumikeová: "Našu kamarátku, spoluhráčku a sestru neprávom zadržiavajú v Rusku už 75 dní. Je načase, aby sa vrátila domov. Veríme, že americká vláda bude konať rýchlo a úspešne."

Samotná ženská basketbalová profiliga tiež víta väčšiu angažovanosť vlády v prípade hviezdnej basketbalistky: "Je to ďalší správny krok na ceste za jej oslobodením. Komunikujeme s vládnymi predstaviteľmi a spoločne pracujeme na tom, aby sa Brittney vrátila bezpečne domov čo najskôr."