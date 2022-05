Šesťorkin ohrozil rekord Korpisala: Viac zákrokov mal iba jeden brankár

Takmer prekonal rekord Korpisala! Hokejový brankár New Yorku Rangers Igor Šesťorkin (26) predviedol v prvom štvrťfinále play off NHL proti Pittsburghu 79 úspešných zákrokov.

Predstavuje to druhý najvyšší počet v zápase play off v histórii profiligy. Viac zákrokov mal iba Fín Joonas Korpisalo v drese Columbusu Blue Jackets pred dvomi rokmi v súboji proti Tampe Bay Lightning (85).

V newyorskej Madison Square Garden sa odohralo prvé predĺženie tohtoročného play off NHL, a to hneď trojité. Domáci tím New York Rangers si neudržal náskok 2:0 ani 3:2 a podľahol Pittsburghu Penguins 3:4 po trojnásobnom predĺžení. Víťazný gól strelil ruský útočník Jevgenij Malkin v 106. minúte duelu.

Fehérváryho Washington oslavuje prvý triumf v play-off: Šesťorkin predviedol 79 zásahov, NY Rangers to nestačilo

"Predviedol takmer 80 zákrokov, takže očividne podal veľmi dobrý výkon. Robil to počas celej základnej časti, bol naším najlepším hráčom a dnes to ukázal znova. Chytil všetko, čo mal chytiť, ale my sme pre neho nedokázali zvíťaziť," pochválil Šesťorkina pre web nhl.com jeho spoluhráč Ryan Strome.