Vyštudovaný zubár sa zaradil medzi velikánov F1: Zomrel priekopník motošportu († 90)

Brooks, vyštudovaný zubár, zvíťazil hneď pri svojom debute v F1 v roku 1955 na nesúťažnej VC Syrakúz na Sicílii, kde štartoval na poslednú chvíľu ako náhradník. Prvý súťažný triumf dosiahol v roku 1957 na VC Veľkej Británie v Aintree.

Nikdy nezískal titul, v roku 1958 skončil v šampionáte celkovo tretí, o rok neskôr druhý. Celkovo absolvoval v seriáli F1 38 veľkých cien, desaťkrát stál na pódiu. Jazdil za tímy BRM, Vanwall či Ferrari.

We are saddened to hear of the passing of Tony Brooks



F1's last surviving race winner of the 1950s, Brooks was one of the earliest pioneers of the sport we love.



Our thoughts are with his loved ones pic.twitter.com/9hhY6MlmWZ