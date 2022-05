Bronzový hrdina z Pekingu sa pripojil k Ramsayho tímu: Slafkovského priviezol otec!

Už je na mieste činu! Najužitočnejší hráč olympijského turnaja v Pekingu Juraj Slafkovský (18) po prehratom finále fínskej ligy vypratal byt a utekal rýchlo na Slovensko. V Žiline sa včera pripojil k tímu trénera Craiga Ramsayho, kde by rád nadviazal na reprezentačné výkony zo ZOH.

V príprave pred MS sa najväčšou hviezdou v zostave však necíti. „Nemyslím si, že som tá najväčšia hviezda. Tá ešte len dorazí - Tomáš Tatar,“ povedal novinárom na úvod Salfkovský. Ako star sa necíti ešte preto, lebo aj do Žiliny ho priviezol autom jeho otec.

Slafkovský zároveň nie je sklamaný z neúspešného finále a pred MS v Helsinkách je plný elánu. „Cez zimu to s nami nevyzeralo najlepšie, ale dopadlo to veľmi dobre na jar. Určite sa nedá hovoriť o sklamaní. Celkovo hodnotím sezónu pozitívne, všetko išlo tak, ako som si to predstavoval,“ povedal Slafkovský, ktorý je pripravený všetkým ukázať, že v Pekingu to nebol z jeho strany len výstrel do tmy.

„Neviem, ako sa moja pozícia v tíme zmení od olympiády, ale platí to, že chcem hrať svoj najlepší hokej, nech už budem, kde budem. Vo Fínsku som sa naučil hrať lepšie pozične a zlepšil som aj korčuľovanie, to by sa malo odraziť na mojej hre,“ dodal Slafkovský, ktorý sa teší na dva zápasy na Kaufland Cupe. Slováci sa na turnaji, ale aj na MS musia však zaobísť bez najproduktívnejšieho hráča extraligy. Útočníka Nitry Samuela Bučeka totiž vyradilo z hry zranenie.

Káder SR pred Kaufland Cupom

Brankári: Rybár, Tomek

Obrancovia: Bučko, Čerešňák, Gachulinec, Gernát, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Koch, Nemec

Útočníci: Baláž, Holešinský, Sýkora, Kollár, Krištof, Lantoši, Liška, Lunter, Minárik, Valach, Pospíšil, Regenda, Roman, Slafkovský, Takáč, Tamáši, Tatar