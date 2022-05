Fomin o utrpení ľudí v Charkove a v Mariupoli: Je ťažké opísať, čoho sa Rusi dopúšťajú

Trhá mu srdce, keď vidí to ľudské nešťastie! S výnimkou krátkych zastávok v Azerbajdžane a v Kazachstane bol futbalový útočník Ruslan Fomin (36) celú kariéru verný iba ukrajinským klubom.

Posledných šesť rokov strávil v Šachtare Doneck, v FC Mariupoľ a do konca júna je hráčom Metalistu Charkov.

Najväčší strach má o rodinu, ktorá žila pred ruskou okupáciou v Charkove. Druhé najväčšie ukrajinské mesto dnes leží v troskách.

„Manželka s dieťaťom, matka a svokra sa skrývali v pivnici, kde aj spávali. Prosil som Boha, aby odtiaľ odišli. Je ťažké opísať, čo robili Rusi v Buči a čoho sa dopúšťajú aj teraz. Celé roky šaleli závisťou, akú máme prosperujúcu krajinu. Bude ešte lepšia a oni zomrú závisťou,“ povedal Fomin pre TC Football 1/2/3.

Ruslan pochádza z dediny Ruská Lozova v Charkovskej oblasti, kde stále zúria tvrdé boje. Dnes by svoj domov skúsený útočník zrejme ani nespoznal. Všetko je zničené.

„Sú tam ruskí vojaci. Z našich ľudí sa stali bezdomovci. Poznať to podľa toho, ako vyzerajú. Vládne tam hlad, nemajú chlieb ani vodu. Vstup doCharkova nepriateľ uzavrel. Nedá sa vyjsť von, ani vstúpiť dnu.“ Ešte horšie to vyzerá v Mariupoli, ktorý je po sústavnom ostreľovaní a bombardovaní prakticky zrovnaný so zemou. Fomin situáciu v prístavnom meste dobre pozná od klubového kuchára i personálu, ktorým sa podarilo ujsť.

„Keď sa ukrývali v pivniciach, pili vodu aj z kanálov, aby prežili. Nemajú dom, ostali bez strechy nad hlavou i bez auta. Všetko museli opustiť. Je to ťažko uveriteľné.“ Na Rusov nemá jediné dobré slovo. „Sú to bastardi. Nejaký druh zvierat.“