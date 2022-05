Futbalista Evertonu ukázal dve tváre: Hrdinu zápasu čaká zrejme dištanc

O celkom slušný rozruch sa v anglickej Premier League postaral futbalista Evertonu Richarlison (24).

Najskôr sa stal hrdinom, lebo v 46. minúte strelil víťazný gól domáceho tímu. Everton aj vďake jeho gólu stráca už iba dva body na najbližšiu priečku zaručujúcu zotrvanie v Premier League.

Po góle však brazílsky futbalista urobil niečo, čomu sa nestačili čudovať diváci na štadióne. Zapálenú dymovnicu, ktorú niekto hodil na ihrisko, zobral do ruky a celou silou ju hodil späť medzi divákov! Teraz mu hrozí trest až na tri zápasy. Vedenie klubu Brazílčana ale obhajuje.

"Ešte to prešetríme, ale my to vidíme tak, že Richarlison sa iba snažil dymovnicu dostať z ihriska," píše sa v stanovisku Evertonu. Posledné slovo budú mať zástupcovia FA.