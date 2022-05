Nakladačku dostala Tampa i český bek Rutta: Z ľadu odchádzal celý od krvi

Poriadna nakladačka! Hokejisti Tampy Bay aj so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali prvý štvrťfinálový duel play off NHL s Torontom hladko 0:5.

Nakladačku však neutrpeli iba ako tím, výprask obhajcov Stanleyho pohára korunovala aj bitka v záverečnej tretine. Domáci tím sa ťažko zmieroval s prehrou. Všetko sa to začalo tvrdým narazením Waynea Simmondseho do českého obrancu Jana Ruttaa na mantinel.

Do strkanice sa potom zapojilo niekoľko hráčov a celé to vyvrcholilo bitkou medzi Ruttaom a Morgenom Riellym. No aj v tejto časti stretnutia ťahal hráč Tampy za kratší koniec, Rutta odchádzal z ľadu celý zakrvavený.